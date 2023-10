Miguel Pinto Luz sobre a devolução do diploma da TAP: 'Uma novela já longa com falta de transparência'

27/10/2023 18:41:00 / Fonte: observadorpt

A reação do vice-presidente do PSD que destaca a falta de acompanhamento do dossiê e da companhia: 'Não respeita compromissos estratégicos'. Refere ainda os muitos 'ziguezagues' do Partido Socialista.