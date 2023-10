Miguel Oliveira foi 21.º nos treinos cronometrados do GP da Tailândia

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) terminou hoje na 21.ª e última posição os treinos cronometrados do Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, 17.ª prova da temporada

O pódio foi todo preenchido por pilotos espanhóis, pois Maverick Viñales (Aprilia) foi o segundo, a 0,098 segundos do compatriota, com Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 0,160. Esse problema com os travões impediu Miguel Oliveira de fazer a adaptação ideal aos pneus novos antes da sessão de treinos cronometrados, que se disputou durante a tarde na Tailândia.

Miguel Oliveira confessou-se, por isso, “desapontado”, pois “não é o lugar” onde quer terminar “e mostrar o potencial”. Com os resultados de hoje, o piloto luso terá de passar pela primeira fase da qualificação, no sábado, enquanto os 10 mais rápidos da sessão de treinos cronometrados de hoje já garantiram uma das 12 vagas na segunda fase (Q2). headtopics.com

Já o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), líder do campeonato com 27 pontos de vantagem sobre o espanhol, foi apenas o sétimo mais rápido nos treinos cronometrados. O impacto aconteceu no antebraço direito, o mesmo que já foi operado por quatro vezes, mas o antigo campeão garante que não ficaram sequelas para além da dor do impacto.Sábado disputa-se mais uma sessão de treinos livres, as duas de qualificação e a corrida sprint.

