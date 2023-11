Miguel Esteves Cardoso: demasiado perigoso para ser vaca sagrada

A dado momento da entrevista conduzida pelo crítico João Pedro George no Museu Municipal de Penafiel, no que foi o ponto alto do festival Escritaria que o homenageou, Miguel Esteves Cardoso (MEC) confessou perante uma plateia antecipadamente rendida que, daqui a muitos anos, gostaria de ir para o Panteão Nacional. Mas primeiro queria saber quem é que está lá. Afinal, as companhias são importantes.

O que seria também uma tremenda injustiça porque, ontem, na hora e meia que durou a entrevista, o cronista que nos últimos anos exibiu, nas crónicas, uma espécie de misticismo bucólico e semi-contemplativo, dedicado ao louvor das maçãs de Colares, dos pêssegos da Praia das Maçãs e dos luares de Seteais (esta era de Tomás de Alencar, perdão), deu uma prova de vida e ofereceu ao público penafidelense um vislumbre do MEC de...

Mas se ainda é cedo para planos de realojamento de MEC no Panteão – o diabo seja cego, surdo e mudo – é inegável que está em curso um processo secular de canonização do cronista ou, o que seria dramático e, presume-se, traumático, um processo de bovino-sacralização, aquele processo através do qual uma alta figura da cultura nacional se transforma numa vaca sagrada, intocável e consensualmente elogiada. headtopics.com

