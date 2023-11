Migrações: portal da nova agência deverá ser lançado até ao fim do ano

30/10/2023 08:44:00 dntwit

Por enquanto, SEF continua com site no ar, mas retirou informações. Governo ainda não confirma exatamente quando será possível a renovação dos títulos de residências - já há atrasos desde 1 de outubro com documentos caducados.