Mickael Carreira anuncia novo vídeo no seu canal de Youtube

Mickael Carreira recorreu recentemente às redes sociais para anunciar que um novo vídeo está disponível no seu canal de Youtube. Além disso, o cantor prometeu novidades e novos projetos, e revelou que nos próximos dias irá “desvendar” o que aí vem. “Vídeo novo no meu canal de YouTube às 15h“, começou por anunciar no Instagram.

“Nos próximos dias vou começar a desvendar o que aí vem, mas como tantas vezes têm curiosidade de perceber como é o meu dia com a minha família, amigos e trabalho, vão poder ver tudooooo…“, rematou o cantor. Alguns comentários surgiram. “Ansiosa para ver tudo o que vêm aí“, “Tanto orgulho“, “Cheirinho de sucesso a caminho” ou “Estou adorando conhecer esse novo Mickael“, são alguns dos exemplos

