Mick Jagger voltou a dar azar: foi apoiar o Barcelona e o Real Madrid ganhou

Mick Jagger esteve com Ronnie Wood em Barcelona, Espanha, para assistir no estádio ao jogo de futebol entre o Barcelona e o Real Madrid.

O vocalista dos Rolling Stones, que ao longo dos anos tem ganho fama de “pé frio”, voltou a dar azar: o Real Madrid acabou por vencer por 2-1. No final, a equipa da capital espanhola aproveitou para deixar uma “bicada” ao Barcelona e aos Stones, com referência aos grandes rivais destes últimos, os Beatles.

A presença dos dois Stones serviu para promover o novo álbum do grupo, “Hackney Diamonds”, com os jogadores do Barcelona a vestirem uma camisola especial.Keith Richards: “Não me venham falar de música moderna. As gravações digitais são uma sanita” headtopics.com

