Michel espera que conferência para paz se realize 'nos próximos meses'

O presidente do Conselho Europeu disse hoje esperar que a conferência para a paz no Médio Oriente se realize"nos próximos meses" e que seria"um erro" a União Europeia avançar unilateralmente com esta ideia sem consultar os parceiros.

O presidente do Conselho salientou o papel do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, em trazer para a discussão entre os líderes esta hipótese, mas advogou que a União Europeia (UE) não podia avançar com a sua organização sem conversar previamente com outros atores que possam mediar a questão de fundo.

"Seria um erro, nós, a UE, anunciarmos unilateralmente que edificámos a conferência de uma determinada forma. Precisamos de conversar com os nossos parceiros. Há uma semana, no Egito, começámos a falar com os parceiros sobre qual pode ser o objetivo desta conferência, até em encontros informais", explicou. headtopics.com

Charles Michel advogou que também seria "um erro" pensar apenas em resolver o problema mais urgente: fazer chegar a ajuda humanitária à população palestiniana na Faixa de Gaza. "Seria um erro olhar apenas para a questão humanitária -- claro que é urgente, é importante - e não nos debruçarmos sobre a questão de fundo, que é a solução dos dois Estados e o processo de paz", completou, justificando, para isso a necessidade de reunir o maior número de intervenientes com capacidade de atuar na região antes de organizar o encontro.

Os líderes da UE acordaram na noite de quinta-feira com um apelo a "pausas para fins humanitários" para possibilitar a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, após divergências sobre a terminologia. headtopics.com

