Michel admite cimeira extra para UE rever orçamento e discutir negociações com Ucrânia

como a revisão do orçamento a longo prazo, negociações formais para entrada da Ucrânia e novas regras orçamentais.

Falando após um Conselho Europeu de dois dias em Bruxelas, num encontro com jornalistas europeus, incluindo a agência Lusa, o responsável assinalou: “Terei de avaliar como é que preparamos esta reunião em dezembro e se“Pretendo trabalhar de forma empenhada e próxima com a presidência espanhola para preparar, da melhor forma possível, este momento político”, salientou.

Numa altura de tensões geopolíticas, o responsável salvaguardou: “Não subestimo o contexto político, os desafios políticos e dificuldades porque precisamos de unanimidade”. “Será difícil, mas também é uma garantia de unanimidade”, adiantou. headtopics.com

Para dezembro é então pedido um acordo entre os chefes de Governo e de Estado da UE sobre a revisão do orçamento da UE a longo prazo. Para a Ucrânia, está prevista uma reserva financeira para os próximos quatro anos, com empréstimos e subvenções para reconstrução do país pós-guerra, mas apesar do amplo consenso, fontes europeias admitem que Eslováquia e Hungria se oponham a este instrumento. Por seu lado, países como a Alemanha querem reduzir o montante geral do orçamento revisto.

