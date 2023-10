Michel admite cimeira extra para UE rever orçamento e discutir negociações com Ucrânia

O presidente do Conselho Europeu admitiu hoje uma cimeira extraordinária para a União Europeia fechar, até final do ano, dossiês"desafiantes" como a revisão do orçamento a longo prazo, negociações formais para entrada da Ucrânia e novas regras orçamentais.

Falando após um Conselho Europeu de dois dias em Bruxelas, num encontro com jornalistas europeus, incluindo a agência Lusa, o responsável assinalou: "Terei de avaliar como é que preparamos esta reunião em dezembro e se será necessário um Conselho Europeu extraordinário antes ou depois da reunião de dezembro".

"Pretendo trabalhar de forma empenhada e próxima com a presidência espanhola para preparar, da melhor forma possível, este momento político", salientou. Entre os principais dossiês que os chefes de Governo e de Estado da UE tentarão `fechar` em dezembro está a revisão do Quadro Financeiro Plurianual, o orçamento europeu a longo prazo, a eventual abertura de negociações formais com países como a Ucrânia e a Moldova enquanto países candidatos à União, as novas regras migratórias e a reforma das regras orçamentais, com `tetos` para défice e dívida pública. headtopics.com

"É difícil de prever e vai depender de alguns elementos, como o relatório da Comissão Europeia sobre o alargamento e também o progresso que espero que seja feito pela presidência espanhola sobre a questão da governação económica dada a intenção de chegar a acordo até final de dezembro, o que pode tornar a minha vida mais difícil", elencou Charles Michel, respondendo a uma questão da Lusa.

