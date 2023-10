Michel admite cimeira extra para UE rever orçamento e discutir negociações com Ucrânia

O presidente do Conselho Europeu admitiu hoje uma cimeira extraordinária para a União Europeia fechar, até final do ano, dossiês"desafiantes" como a revisão do orçamento a longo prazo, negociações formais para entrada da Ucrânia e novas regras orçamentais

Falando após um Conselho Europeu de dois dias em Bruxelas, num encontro com jornalistas europeus, incluindo a agência Lusa, o responsável assinalou: “Terei de avaliar como é que preparamos esta reunião em dezembro e se será necessário um Conselho Europeu extraordinário antes ou depois da reunião de dezembro”.

“É difícil de prever e vai depender de alguns elementos, como o relatório da Comissão Europeia sobre o alargamento e também o progresso que espero que seja feito pela presidência espanhola sobre a questão da governação económica dada a intenção de chegar a acordo até final de dezembro, o que pode tornar a minha vida mais difícil”, elencou Charles Michel, respondendo a uma questão da Lusa. headtopics.com

Para dezembro é então pedido um acordo entre os chefes de Governo e de Estado da UE sobre a revisão do orçamento da UE a longo prazo. Para a Ucrânia, está prevista uma reserva financeira para os próximos quatro anos, com empréstimos e subvenções para reconstrução do país pós-guerra, mas apesar do amplo consenso, fontes europeias admitem que Eslováquia e Hungria se oponham a este instrumento.Mediante uma falta de acordo sobre a revisão, a UE pode necessitar de um orçamento retificativo para 2024.

