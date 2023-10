Michel admite cimeira extra para UE rever orçamento

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

“Pretendo trabalhar de forma empenhada e próxima com a presidência espanhola para preparar, da melhor forma possível, este momento político”, salientou.os chefes de Governo e de Estado da UE tentarão ‘fechar’ em dezembro está a revisão do Quadro Financeiro Plurianual, o orçamento europeu a longo prazo,

, valores que se deverão somar, na revisão, ao atual Quadro Financeiro Plurianual, orçado em 2,018 biliões de euros a preços correntes (1,8 biliões de euros a preços de 2018). países como a Alemanha querem reduzir o montante geral do orçamento revisto. Mediante uma falta de acordo sobre a revisão, a UE pode necessitar de um orçamento retificativo para 2024. headtopics.com

“Não sei se será o momento para avançar, mas é importante começar a discutir”, concluiu. Quanto ao alargamento, Ucrânia e Moldova obtiveram em meados de 2022 estatuto oficial de países candidatos à UE, esperando-se que tenham, até final do ano, ‘luz verde’ dos líderes europeus para início das negociações formais de adesão, o que obriga à unanimidade.

