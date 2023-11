MG renasce no Velho Continente como vilã nas aventuras da Tesla

O tiro de partida já se ouvira há algum tempo, mas só agora começa a ecoar alto no mercado nacional. A marca, que cumprirá 100 anos de vida em 2024, apresenta-se numa"forma" invejável para quem a deu como defunta em 2005. E faz questão de assumir que"voltou para ficar".

CMJORNAL: Guinness investiga idade de Bobi, o cão português considerado o mais velho do mundoVeterinários manifestam ceticismo quanto à idade do animal que morreu aos 31 anos.

CMJORNAL: Seis distritos do continente sob aviso amarelo por causa da agitação marítimaO IPMA colocou tamb&233;m os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo por causa da agita&231;&227;o mar&237;tima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a 4,5 metros

ECO_PT: Galp e Continente reforçam descontos com campanha multimeiosA campanha contou com a participação de Cristina Ferreira nas suas redes sociais. No TikTok, o vídeo já tem cerca de cinco milhões de visualizações.

OBSERVADORPT: Pescador sobrevive quase duas semanas à deriva no mar a pescar e comer salmãoUm dos pescadores desaparecidos há quase duas semanas foi encontrado com vida num bote salva-vidas. O homem passou 13 dias sozinho à deriva e viu-se obrigado a pescar quando ficou sem comida.

OBSERVADORPT: BCP quase duplica lucros em Portugal nos primeiros nove meses do ano: 557 milhões de eurosBanco liderado por Miguel Maya quase duplicou os lucros da atividade em Portugal. Resultados ascenderam a 556,8 milhões na operação doméstica, com os resultados consolidados de 650,7 milhões.

ITWITTING: Quase 12 mil visitantes na inauguração oficial do MAC/CCBO MAC/CCB estará aberto de terça-feira a domingo, das 10h00 às 19h00, com a última entrada às 18h30. &etilde;

