Meus caros, o Mundo mudou!

Capotamento de jipe faz seis feridos em CoimbraJogador de hóquei no gelo morre atingido por lâmina de patim na gargantaRei emérito volta para os 18 anos da netaAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroA s redes sociais insurgiram-se esta semana a propósito do comentário de Miguel Sousa Tavares (MST) sobre a nova Miss Portugal, transgénero.

Estávamos num espaço de opinião mas o formato da rubrica ajudou Sousa Tavares a arrastar José Alberto Carvalho (JAC) nos achismos sobre a senhora. O resultado, perante uma opinião politicamente incorretíssima, foi um “levantamento” na Net.

A “direcção do PS aboliu a democracia intrapartidária”, acusa Daniel AdriãoA data do congresso do PS vai ser aprovada pela comissão nacional. Bem como todo o calendário de preparação da reunião máxima dos socialistas. Consulte Mais informação ⮕

“Estamos numa batalha para convencer as pessoas de que a democracia é o melhor sistema”Martin Wolf, principal comentador económico do Financial Times, diz que, para sobreviver, o capitalismo democrático tem de ser “mais redistributivo” e apoiar o “emprego bem remunerado”. Consulte Mais informação ⮕

Ativista acusa presidente da comissão de eleições de Moçambique de 'autorizar a morte da democracia'Adriando Nuvunga exigiu ainda a demissão do bispo Dom Carlos Matsinhe. Consulte Mais informação ⮕

Usar os novos mapas para ver o mundo de cimaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Kalle Rovanperä é bicampeão do mundo de ralis, o mais novo de sempreAo finlandês bastou um segundo lugar no Rali Centro Europeu. Consulte Mais informação ⮕

África do Sul vence pela quarta vez o Campeonato do Mundo de RâguebiSpringboks bateram os All Blacks por 12-11, num jogo em que só pontuaram através de penalidades. &etilde; Consulte Mais informação ⮕