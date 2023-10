Metro do Porto. Estação da Trindade evacuada após ameaça de bomba

A estação do Metro do Porto foi evacuada esta sexta-feira devido a uma ameaça de bomba. De acordo com a agência Lusa, o alerta foi dado pelas 15h30 e a PSP está a avaliar o local.

Segundo o Jornal de Notícias, que avançou a informação, a operação do Metro do Porto vai ficar interrompida na estação da Trindade, com os comboios a parar na estação imediatamente anterior - Faria Guimarães, Aliadas, Lapa e Bolhão.

