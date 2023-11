Nada melhor do que uma noite bem dormida. Quem nunca pensou assim umas quantas vezes? Mas sabia que metade dos portugueses tem sono insatisfatório ou de má qualidade? Quem o diz é a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), após realizar um estudo, no âmbito do Dia Mundial do Sono, que se assinala a 17 de março.

Uma noite bem descansada é o que todos queremos ter, no entanto, os distúrbios de sono são cada vez mais frequentes e apresentam uma “tendência crescente inerente aos acontecimentos mundiais: pandemia; guerra, instabilidade económica mundial que crescem em paralelo com aumento das taxas de depressão e ansiedade". Quem o diz é a pneumologista na Unidade Medicina do Sono, no Hospital CUF Tejo e Hospital CUF Descobertas, Susana Teixeira de Sousa, que em entrevista à SIC Notícias explicou, por exemplo, por que motivo deve ser evitada a medicação para dormi





