A sua praia preferida poderá desaparecer ainda durante o seu tempo de vida. A subida do nível do mar é um dos motivos, mas não o único. Descubra os outros e o que pode ser feito. Recentemente publicado na revista científica Nature Climate Change, metade das praias do planeta poderão desaparecer até ao final deste século.

A acontecer, será o resultado de menos areia fornecida pelos rios devido às barragens, mais e maiores temporais e subida do nível do mar mais rápida, agravada pela atual crise climática. É um fenómeno global que afeta a maioria dos países costeiros. Contudo, o estudo referido gerou uma grande controvérsia na comunidade científica. Surgiram de imediato inúmeras opiniões divergentes sobre o que acontecerá às praias., no qual um outro conjunto de cientistas contesta a teoria da extinção das praias. Na sua opinião, algumas praias poderão sobreviver à subida acelerada do nível do ma





