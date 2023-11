Meta recebe dinheiro com anúncios patrocinados de burlas que inundam Facebook

Mas, “obviamente, há formas de dar a volta”. Se se criar uma página falsa, mas que simule com eficácia o que umfiável inclui – morada, contactos, política de privacidade, termos e condições, entre outras –, pode enganar-se o algoritmo. Pelo menos, temporariamente: “O algoritmo acaba por descobrir, mais tarde ou mais cedo”, diz João Batista.

O PÚBLICO questionou a Meta sobre o que acontece ao dinheiro que recebe com anúncios fraudulentos, mas a empresa recusou comentar o assunto., de Junho, os crimes informáticos registados pelas autoridades “aumentaram significativamente”, em 48%, em 2022. Devido a alterações metodológicas na realização do relatório, explica o Centro Nacional de Cibersegurança, o número de burlas informáticas registadas diminuiu.

À primeira vista, não é evidente que uma página de Facebook não seja de confiança. Actualmente, as páginas copiam cada vez com mais fidelidade as de lojas verdadeiras – incluem contactos, morada e até interagem com clientes interessados ou satisfeitos, muitos dos quais também falsos.

Na página “Mundo-HotWheels Portugal”, que prometia vender 100 carrinhos de brincar por dois euros – sobre a qual o PÚBLICO fezdisponibilizado não estava activo e o número de telefone remetia para a loja Toys 'R' Us do Centro Comercial Colombo, que nada tinha que ver com os anúncios.

:

RENASCENCA: ​Meta anuncia mensalidade para Facebook e Instagram sem anúnciosOp&231;&227;o entra em vigor a partir de novembro. Empresa assegura que os utilizadores que continuem sujeitos &224; publicidade n&227;o v&227;o sofrer quaisquer altera&231;&245;es.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Meta com subscrições para Facebook e Instagram sem anúnciosEste modelo de subscrição pago e sem publicidade é disponibilizado na União Europeia, Espaço Económico Europeu e Suíça a partir de novembro.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Meta lança subscrição para ter Facebook e Instagram sem anúncios. Serviço arranca nos 10 eurosA Meta vai lançar uma subscrição na União Europeia para poder navegar no Facebook e Instagram sem anúncios. Haverá duas versões, uma para web e outra para o smartphone.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Serviço de subscrição do Facebook chega à Europa a partir dos 10 euros por mêsFase inicial do plano de subscrição sem anúncios de Facebook e Instagram dura até Março e começa nos 9,99 euros. Depois, contas adicionais vão obrigar a pagar mais seis ou oito euros.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: – notícias, opinião, rádio, fotos e podcastsFacebook: as últimas notícias do dia atualizadas em Observador.pt e rádio Observador.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Facebook e Instagram vão ter modalidade paga, sem anúnciosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »