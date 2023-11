Meta lança subscrição para ter Facebook e Instagram sem anúncios. Serviço arranca nos 10 euros

Os utilizadores do Facebook e Instagram vão poder comprar uma subscrição para navegar nestas redes sociais sem anúncios,esta segunda-feira. A subscrição vai estar disponível na União Europeia, Área Económica Europeia e na Suíça.

Haverá duas modalidades da subscrição: uma que custará 9,99 euros por mês mas que só retirará os anúncios da versão web e outra, de 12,99 euros por mês, válida para iOS e Android.

