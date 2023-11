Mesmo lesionado, Tiago Djaló desperta cobiça em Itália

Tiago Djaló deverá regressar nas próximas semanas aos treinos depois de ter sofrido uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito no início de março, no encontro diante do Lens. O defesa prepara-se assim para entrar nos últimos meses de competição antes do final do contrato com os franceses Lille, que termina no próximo verão.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, há em Itália quem vá estar muito atento à evolução do internacional sub-21, que tanto pode alinhar como central como lateral, em ambos os flancos. São estes os gigantes de Milão, Inter e Milão, e ainda a Juventus, com os espanhóis do Barcelona, que têm incorporado recentemente vários jogadores livres, também de olho.

