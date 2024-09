Mergulhe na História das Invasões Francesas no Centro de Portugal

Percorra os caminhos que os soldados franceses pisaram há 220 anos, visite os locais das batalhas mais emblemáticas, conheça misteriosas lendas, aprecie a natureza e prove as especialidades gastronómicas de uma região onde as Invasões Francesas deixaram um legado ainda hoje sentidoO Centro de Portugal desempenhou um papel determinante nas Guerras Napoleónicas – foi neste território que se registaram algumas das batalhas e episódios mais marcantes, em...

Os Itinerários Napoleónicos atravessam a História, a cultura e o património.

De Almeida a Pinhel, do Buçaco a Coimbra, de Arruda dos Vinhos a Torres Vedras e ao Sabugal, há lendas, locais, natureza, património, receitas e histórias para descobrir.convida a fazer uma viagem no tempo, revisitando locais, acontecimentos e pessoas que moldaram o país, entre fortes, castelos, museus, centros de interpretação e paisagem.

