Mercados anulam necessidade da Fed continuar a subir juros

. Enquanto a desvalorização das ações deixa menos dinheiro no bolso das famílias, a taxa das obrigações é determinante para uma série de operações, influenciando os custos de financiamento dos consumidores e das empresas.

responsáveis do banco central efetuaram declarações que sugerem que este aumento pode ficar na gavetaMary Daly, presidente da Fed de San Francisco, admitiu mesmo que a recente escalada da taxa das obrigações equivale a um aumento de 25 pontos base nos juros do banco central. Jerome Powell, presidente da Fed, salientou que “

banco central vai manter a porta aberta a novos agravamentos e reforçar a mensagem de que as taxas vão permanecer altas por um período prolongado. Estaria a contribuir para o alívio das condições financeiras, anulando um efeito que lhe permite atualmente estar numa posição confortável de pausa sem restringir ainda mais a atividade económica.

também está relacionado com a resiliência da economia norte-americana, reforçando a narrativa de que aPIB dos Estados Unidos cresceu a um ritmo anual impressionante de 4,9% no terceiro trimestre, o melhor resultado desde 2021

Já o ING alerta que “historicamente, numa economia onde o crédito é um motor tão relevante da atividade”, umO nosso cenário base ainda aponta para uma recessão nos EUA em 2024. Será moderada comparando com as do passado, mas ainda assim uma recessão

:

ECO_PT: O dia em direto nos mercados e na economiaAo longo desta segunda-feira, 30 de outubro, o ECO traz-lhe as principais notícias com impacto nos mercados e nas economias. Acompanhe aqui em direto.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

ECO_PT: O dia em direto nos mercados e na economiaAo longo desta segunda-feira, 30 de outubro, o ECO traz-lhe as principais notícias com impacto nos mercados e nas economias. Acompanhe aqui em direto.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

ECO_PT: O dia em direto nos mercados e na economiaAo longo desta segunda-feira, 30 de outubro, o ECO traz-lhe as principais notícias com impacto nos mercados e nas economias. Acompanhe aqui em direto.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

ECO_PT: O dia em direto nos mercados e na economiaAo longo desta segunda-feira, 30 de outubro, o ECO traz-lhe as principais notícias com impacto nos mercados e nas economias. Acompanhe aqui em direto.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

ECO_PT: O dia em direto nos mercados e na economiaAo longo desta segunda-feira, 30 de outubro, o ECO traz-lhe as principais notícias com impacto nos mercados e nas economias. Acompanhe aqui em direto.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

ECO_PT: O dia em direto nos mercados e na economiaAo longo desta terça-feira, 31 de outubro, o ECO traz-lhe as principais notícias com impacto nos mercados e nas economias. Acompanhe aqui em direto.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »