Menos reuniões setoriais devido à crise política

No ano passado, por esta altura, já tínhamos tido várias reuniões setoriais. Este ano, também por causa da situação de crise política que estamos a viver, com o Governo pré-demissionário, tivemos muito menos reuniões setoriais. Até agora, ao momento em que falo, apenas uma com o Ministério do Ambiente. Ao momento em que falamos também, as votações vão começar já amanhã . Estamos habituados a trabalhar a contrarrelógio e estamos sempre disponíveis para ter mais reuniões setoriais.

Neste momento é muito difícil saber quantas propostas do Livre é que poderão ser incorporadas na fase de especialidade do Orçamento de Estado. É muito difícil ter uma expectativa. O ano passado, abstivemo-nos na generalidade, como temos feito, precisamente para sinalizar a abertura para negociar na especialidade. E a verdade é que estive bastante preocupado. Hoje posso dizer isto: estive bastante pessimista até praticamente à altura das votaçõe





dntwit » / 🏆 1. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Pelo menos três mortos em Itália devido à tempestade CiaránSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Pelo menos três mortos devido a fortes chuvas no estado brasileiro de São PauloDefesa Civil informa que a queda de muros vitimou três pessoas.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Champions: pelo menos três detidos devido a confrontos antes do Real Sociedad-BenficaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Câmara de Lisboa vai gastar menos com a Web Summit “se houver menos gente”?Carlos Moedas tinha dito que apoio financeiro de sete milhões ao evento é condicionado à real execução das despesas. Mas proposta aprovada é omissa em relação ao número de participantes.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Professores esperam resolução de problemas, mas falam em 'ano perdido' devido à crise políticaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

China vai crescer 5,4% este ano mas abranda em 2024 devido à crise no imobiliárioFMI estima que, com a 'fraca produtividade' e o envelhecimento da população, a economia chinesa vai sofrer um enfraquecimento gradual do ritmo de crescimento para cerca de 3,5%, em 2028

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »