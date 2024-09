Menor Sofre Queda Aparatosa de Escadas Rolantes em Palmela

Os bombeiros e a GNR de Palmela foram chamados à estação da Fertagus de Penalva, Palmela , pelas 16h20 desta sexta-feira, devido a uma queda aparatosa de umas escadas rolantes sofrida por um rapaz, de 16 anos.teve acesso, mostra a vítima agarrada à parte exterior das escadas rolantes , sofrendo uma queda de cerca de 10 metros quando chegou ao topo.

Além de ter matado Christophe Teixeira com duas facadas no peito, numa discussão num estacionamento, esfaqueou o braço de um amigo da vítima.

