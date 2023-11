Melhor asiático. Kim Min-jae ultrapassa Taremi

Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

CMJORNAL: 'AVB Traidor': Muros e portões da casa de Villas-Boas vandalizados durante a madrugadaAntigo treinador dos drag&245;es &233; candidato &224; presid&234;ncia do FC Porto.

RENASCENCA: Al Nassr segue na Taça da Arábia SauditaEliminat&243;ria decidida por Man&233; no prolongamento.

RENASCENCA: Sindicato Independente dos Médicos diz que será difícil obter acordoSecret&225;rio-geral do SIM explicou que o valor de proposta de aumento salarial dos m&233;dicos pela tutela se mant&233;m nos 5,5%.

RENASCENCA: União das Misericórdias pode aumentar resposta nos cuidados primáriosManuel Lemos explica que &233; sempre necess&225;rio contratar mais m&233;dicos, j&225; que as Miseric&243;rdias "n&227;o se podem dar ao luxo de ter m&233;dicos dispon&237;veis parados".

RENASCENCA: Euromilhões. Confira a chave desta terça-feiraEm jogo no primeiro pr&233;mio est&227;o 17 milh&245;es de euros.

RENASCENCA: Forças Armadas com 23.425 militares. Efetivos 'drasticamente abaixo do autorizado'O chefe do Estado-Maior-General das For&231;as Armadas apontou que o Ex&233;rcito &233; o ramo com mais militares, seguido da Marinha e da For&231;a A&233;rea.

