Meio dos portugueses insatisfeitos com a vida sexual, revela novo estudo

Um questionário sobre saúde e práticas sexuais revelou hoje que metade dos portugueses se sente"insatisfeita com a sua vida" no que ao sexo diz respeito e que 37,7% dos inquiridos LGBT+ já foram discriminados pela orientação sexual.

Segundo o SHAPE, cerca de metade das pessoas que participaram no estudo mostrou-se "insatisfeita com a sua vida sexual sendo que 20% relatou ter dificuldades sexuais que causam sofrimento significativo". Da população LGBT+, 37,7% das pessoas afirmam terem sido discriminadas com base na sua orientação sexual e destas, 40% apontou ter sido discriminada no ultimo ano: "Isto é muito preocupante porque mostra que apesar de toda a legislação que há, ainda há um grande trabalho a fazer".

Em termos de frequência, os resultados indicam que "nas quatro semanas anteriores à participação no estudo, 34,9% das pessoas não tiveram qualquer atividade sexual e 60,8% tiveram atividade sexual com apenas uma pessoa".

Sexo Saúde Sexual Discriminação Portugal Satisfação

