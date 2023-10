Médio Oriente, ONU e semântica

Luis Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes comentam a semana com destaque para o contínuo conflito na faixa de Gaza no Eixo do Mal em podcastA muito falada invasão de Gaza continua em “stand-by” mas os bombardeamentos continuam. Na ONU, Guterres quis fazer a contextualização do conflito mas as suas palavras provocaram a ira do embaixador de Israel que pediu a demissão do Secretário-Geral.

A atualidade política, social e cultural do país e um ou outro assunto sério. Com Aurélio Gomes, Clara Ferreira Alves, Daniel Oliveira, Luís Pedro Nunes e Pedro Marques Lopes.

Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. headtopics.com

Erdogan adiou o quanto pôde e surpreende ao assinar protocolo de adesão da Suécia à NATO. Stoltenberg espera “ratificação rápida”Erdogan adiou o quanto pôde e surpreende ao assinar protocolo de adesão da Suécia à NATO. Stoltenberg espera “ratificação rápida”

Líderes da UE acertaram o guião sobre a crise do Médio Oriente, mas não o seguiramDivergências entre os Estados-membros sobre o conflito israelo-palestiniano voltaram a ser evidentes, apesar de haver um texto comum que apela a “corredores e pausas para fins humanitários” em Gaza. Consulte Mais informação ⮕

Guerra no Médio Oriente, drama anunciado no SNSSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Emmanuel Macron prossegue périplo pelo Médio OrienteEsta manhã esteve reunido com o rei Abdallah II da Jordânia. De Amã viajou para o Cairo, onde ainda hoje vai encontrar-se com o presidenteegípcio. Consulte Mais informação ⮕

Mais um Conselho Europeu de guerra, agora voltado para o Médio OrienteLíderes da UE procuram disfarçar as divisões politicas sobre o conflito israelo-palestiniano e focar a mensagem na questão humanitária. Mas a Ucrânia não cairá para segundo plano. Consulte Mais informação ⮕

Líderes da UE reunidos em Bruxelas com foco no Médio Oriente e em desafios europeusVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Líderes reunidos em Bruxelas com foco no Médio Oriente e em desafios europeusEncontro visa a uma pausa humanitária em Gaza e negociações sobre uma solução de dois Estados. Consulte Mais informação ⮕