Medidas do Governo para a habitação são eleitoralistas e uma cedência à esquerda

O fim do regime dos residentes não habituais tem potencial para provocar uma onda sistémica bastante prejudicial, nomeadamente à vida dos portugueses.

Em relação aos Vistos Gold, julgo que a decisão do executivo foi no sentido de agradar aos partidos mais à esquerda, e foi tomada sem informação sólida e consolidada. Analisada com ponderação e sem a histeria associada à angariação de votos, a informação existente mostra de forma clara o efeito nulo dos Vistos Gold na habitação.

Em relação ao mercado de arrendamento e à interligação ao Regime de Residentes não Habituais (RNH), é obvio que, com a entrada de expatriados, nómadas digitais e estrangeiros a residir em Portugal, as rendas subiram. Mas a verdadeira razão da subida das rendas é a falta de produto, ou seja, não se cumpre a lei da oferta e procura. headtopics.com

Portugal, atualmente, é um país com vida e com investimento, essencialmente estrangeiro, uma vez o investimento português é curto e escasso. Há muito que necessitávamos de entrar no circuito mundial a vários níveis, só assim cresceríamos. Foi possível também, com a atração de investimento, reter talentos e contratar quadros altamente qualificados para empresas internacionais, mesmo que trabalhando a partir de Portugal.

No contexto da presença da troika, houve cidadãos portugueses que optaram por se reformar antecipadamente e investir as poupanças em alojamento local. Atualmente, cerca de 60.000 famílias têm investimentos no alojamento local. Mudar a lei sem informação completa é erro estratégico, sem visão e que provoca a retração do investidor por via da imprevisibilidade. headtopics.com

