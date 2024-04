Médicos têm acesso direto à informação clínica do utente

Os médicos que integram as juntas médicas podem desde hoje ter acesso direto à informação clínica do utente, que deixa de precisar de ir ao médico de família pedir o relatório médico.A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde refere, em comunicado, que a desburocratização das verificações de baixas médicas pode melhorar o acesso dos doentes aos cuidados de saúde.

"São aproximadamente 500.000 consultas que ficarão disponíveis para doentes que necessitem realmente de avaliação pelo seu médico de família, aumentando o acesso em tempo útil ao SNS", sublinha. Esta medida junta-se a outras levadas a cabo para desburocratizar o sistema, como a autodeclaração de doença, a possibilidade de emissão de certificados de incapacidade temporária nos serviço de urgência e nas instituições de saúde privadas e sociais e o aumento do período de baixa para situações oncológicas, cardiovasculares e cirúrgicas.

