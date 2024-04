Médicos internos reúnem-se em Coimbra para dar voz aos seus problemas e reivindicações

Os médicos internos, que representam um terço da força de trabalho do Serviço Nacional de Saúde, reúnem-se no sábado, em Coimbra, para dar voz aos seus problemas e reivindicações como a reintegração na carreira médica."Dada a forte mobilização dos internos durante a luta dos médicos em 2023", a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) decidiu organizar o 1.

º Encontro Nacional de Internos, por considerar ser "urgente discutir e construir pontes" para que os jovens médicos "deixem a invisibilidade a que foram sujeitos pelos sucessivos governos". Em declarações à agência Lusa, o coordenador do encontro, João Silva, adiantou que o objetivo da iniciativa é afirmar uma agenda reivindicativa dos internos, para lhes "dar voz", porque se torna cada vez mais premente terem respostas concretas aos seus problemas e a garantia de que vão ter boas condições de trabalho e formativa

