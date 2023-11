Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente aAutorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente aAndré Pestana (STOP): "Fui convidado para assessor. Não foi inocente. Não há almoços grátis...

De acordo com Susana Costa, a motivação dos médicos é cada vez menor devido à postura de Manuel Pizarro. "A mensagem que o ministro da Saúde deixou aos portugueses é que estão entregues à sua sorte, em relação à sua saúde e aos cuidados de saúde a que terão acesso no mês de novembro. Julgo que todos os portugueses captaram muito bem essa mensagem e é esta a postura do Ministério da Saúde: não está muito preocupado com a saúde dos portugueses", acusou.

Sobre a possibilidade de os sindicatos e o Governo chegarem a um acordo na próxima sexta-feira, a porta-voz do"Médicos em Luta" disse não acreditar"devido ao comportamento do Ministério da Saúde nos últimos 18 meses".

:

VISAO_PT: “Médicos em Luta” diz que ministro da Saúde deixou portugueses “entregues à sorte”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Quase 40 hospitais com cerca de 90% dos serviços indisponíveis, assegura 'Médicos em Luta'Movimento "M&232;dicos em Luta" explica que a situa&231;&227;o deve-se &224; falta de m&233;dicos para assegurar as escalas. A lista "online" est&225; discriminada pelo nome das unidades hospitalares e das especialidades que est&227;o mais afetadas.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Manuel Pizarro acredita que pode ser conseguido um acordo com os médicos sexta-feiraO ministro da Saúde considera que na reunião de hoje entre Governo e sindicatos dos médicos houve passos 'muito importantes' que colocam as posições de ambas as partes 'muito próximas' e diz mesmo que acredita num acordo já na próxima reunião, na sexta-feira.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Manuel Pizarro acredita que pode ser conseguido acordo com os médicos sexta-feiraO ministro da Saúde considera que na reunião de hoje entre Governo e sindicatos dos médicos houve passos 'muito importantes' que colocam as posições de ambas as partes 'muito próximas' e diz mesmo que acredita num acordo já na próxima reunião, na sexta-feira.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Ministro da Saúde 'francamente otimista' para acordo com médicos na sexta-feiraManuel Pizarro diz que foram dados "passos muito importantes" e que aproximam o Governo de um acordo, incluindo uma aproxima&231;&227;o &224; reivindica&231;&227;o de 30% de aumento salarial.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Médicos de saúde pública sobre acordo do SNS: 'Vai ser difícil haver 'fumo branco''Da reuni&227;o de domingo emergiu um "compromisso" do Governo para repor o hor&225;rio semanal de 35 horas para todos os m&233;dicos assim que o desejem e das 12 horas semanais de trabalho nos servi&231;os de urg&234;ncia.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »