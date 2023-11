Médicos em greve por salários justos e condições de trabalho dignas

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) acusa o Ministério da Saúde de desprezo e falta de responsabilidade perante os profissionais de saúde e os utentes. Os médicos cumprem esta quarta-feira o segundo e último dia greve, convocada pela FNAM, em defesa de "salários justos e condições de trabalho dignas para todos os médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS)". "O que esta greve demonstra é que efetivamente os médicos estão a lutar por um Serviço Nacional de Saúde.

Estão a lutar pelos utentes e pelos doentes", adiantou em declarações à SIC Notícias. A FNAM considera que o Governo tem a obrigação de chegar a acordo com os médicos sobre "uma atualização salarial, transversal, para todos os médicos, para que deixem de ser dos médicos mais mal pagos da Europa, e para que melhorem as suas condições de trabalho, sem perda de direitos que coloquem médicos e doentes em risco", conforme reiterou em comunicado divulgado na véspera da greve

:

DNTWİT: Manifestação de médicos em Portugal denuncia falta de médicos de famíliaPassava pouco das oito e meia da manhã e já muitos se juntavam à manifestação convocada pela Federação Nacional dos Médicos (Fnam) na entrada do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Outras manifestações foram também marcadas ontem para os hospitais de S. João, no Porto, e da Universidade de Coimbra. Na capital, Paulo Raimundo, 47 anos, líder do PCP, não faltou. E acabou por denunciar que, tal como milhares de portugueses, não tem médico de família."Faço parte dessa imensa realidade", referiu ao DN, visivelmente agastado. Pela parte que lhe toca, pouco tem de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)."A minha saúde assim o tem permitido. Mas já tenho precisado de recorrer aos serviços para os meus filhos, que são ainda pequenos". Sempre que precisa, Paulo Raimundo passa pelo calvário das filas intermináveis, junto ao centro de saúde."Tenho de fazer o mesmo que toda a gente faz: ir para a fila de espera para obter uma senha e, eventualmente, ter uma consulta

SICNOTİCİAS: Jogadores do Benfica e Sporting se reencontram na Seleção NacionalDepois de uma noite de emoções, o reencontro na “Equipa das Quinas” de jogadores que foram protagonistas neste domingo no encontro entre o Benfica e o Sporting.

RTPNOTİCİAS: OMS perde contacto com pessoal de saúde em hospital de GazaO chefe da Organização Mundial da Saúde relatou a perda de contacto com o pessoal de saúde do Hospital Al-Shifa em Gaza, após a invasão das forças israelitas. O ministério da Saúde de Gaza relatou a morte de quarenta pacientes no hospital.

VİSAO_PT: Mia Couto: “A realidade é a mais ousada das ficções”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

VİSAO_PT: Inglaterra e Manchester United prestam última homenagem a Bobby CharltonVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

SICNOTİCİAS: EUA acusam Hamas de usar hospitais em Gaza para se esconder e apoiar operações militaresOs Estados Unidos indicaram esta terça-feira ter informações de que o movimento islamita Hamas e outras milícias palestinianas estão a utilizar hospitais da Faixa de Gaza e túneis sob os mesmos para se esconder, apoiar operações militares e manter reféns. Um desses hospitais é o maior daquele território palestiniano, o hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, que sublinhou que os Estados Unidos não apoiam ataques a estabelecimentos de saúde.

