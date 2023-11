Médicos e governo reunidos há mais de oito horas à procura de acordo

"Chorámos quando vimos as imagens da Faixa de Gaza". Manifestação junta pró-palestinianos em LisboaA reunião de Manuel Pizarro com o SIM e a FNAM para chegarem a um acordo que reponha o normal funcionamento no SNS começou pelas 16h00 de domingo, teve uma paragem para jantar e foi retomada sem hora prevista para terminar.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, disse à entrada que ia aceitar a redução faseada do número de horas que os médicos trabalham no SNS, mas em troca queria o apoio destes para a reorganização dos serviços.

"Fizemos mais uma enorme aproximação às reivindicações dos médicos, aceitando generalizar, progressivamente e de forma faseada, o horário das 35 horas e reduzir progressivamente, de forma faseada, o número de horas de urgência, mas todos os portugueses percebem que isso só pode ser feito desde que possamos assegurar uma métrica de resultados que garanta que essas mudanças não põem em causa a assistência médica... headtopics.com

Os sindicatos, por seu lado, mostraram-se disponíveis para chegar a acordo, mas salvaguardando que o Governo teria, para isso, de melhorar as propostas durante esta reunião. O que o Governo quer, acrescentou Joana Bordalo e Sá,"não é um verdadeiro faseamento , é uma moeda de troca, pedem mais trabalho para essa reivindicação ser aceite, e a contraproposta do Governo é omissa sobre os salários".

