Médicos e Enfermeiros Cumprem Dois Dias de Greve para Exigir Melhores Condições

Médicos e enfermeiros cumprem dois dias de greve esta semana para exigir melhores condições de trabalho e salariais e mais investimento no SNS , num protesto promovido em separado pela Federação Nacional dos Médicos e pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

Por seu turno, José Carlos Martins disse que "não houve qualquer articulação" com a FNAM na marcação da greve, que o SEP anunciou a 09 de agosto, mas assinalou "a necessidade e importância de todos os sindicatos da saúde terem um dia destes que decidir realizar formas de luta", para exigir "o reforço do investimento do SNS" e "a valorização do conjunto dos profissionais de saúde".

Questionado se a greve dos médicos e enfermeiros pode levar a uma paralisação maior do SNS, o presidente do SEP disse não conseguir "ter essa clareza", mas ser expectável "uma boa adesão" à greve por parte dos profissionais. A presidente da FNAM afirmou, por sua vez, que os médicos foram empurrados para a greve por falta de repostas da tutela.

Para Joana Bordalo e Sá, seria "extremamente importante" que a grelha salarial fosse discutida e decidida até ao fim de setembro para poder ser inscrita no Orçamento do Estado de 2025, mas lamentou não ter havido "essa sensibilidade por parte desta ministra da Saúde".

