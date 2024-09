Médicos e enfermeiros ameaçam com greve conjunta

Médicos e enfermeiros ameaçam com greve conjuntaHomem golpea com navalha vizinho no tórax devido ao barulho das obras na casa da vítima

“Se nada for feito, eventualmente teremos de paralisar conjuntamente.” A ameaça de uma greve conjunta dos profissionais de saúde foi feita esta quarta-feira no Porto pela presidente da Federação Nacional dos Médicos , Joana Bordalo e Sá, no segundo de dois dias de greve dos médicos. Segundo a Fnam, dois terços dos médicos fizeram greve, e o protesto teve mais efeitos “a nível dos blocos cirúrgicos”.

Greve Médicos Enfermeiros Porto Profissionais De Saúde

