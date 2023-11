Médicos disponíveis para acordo mas Governo tem de melhorar proposta

Vizela 0-2 FC Porto: Marca EustáquioTurista lituana morre afogada após ser arrastada por onda na zona das piscinas de Ponta DelgadaAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroOs sindicatos médicos que estão agora reunidos com o ministro da Saúde mostram-se disponíveis para chegar a acordo, mas consideram que o Governo tem de melhorar as propostas durante a reunião desta tarde.

"Pela Federação Nacional dos Médicos, esse acordo só não acontece se o Governo não tiver vontade política para chegar a acordo", disse Joana Bordalo e Sá aos jornalistas, à entrada para a reunião que decorre esta tarde no Ministério da Saúde, em Lisboa.

"Recebemos a contraproposta do Governo às 0h36 deste domingo, o que demonstra a falta de competência e de diligência a que já estamos habituados há 18 meses, o que mostra que o Governo não quer resolver a situação", disse a sindicalista, vincando que os dois maiores sindicatos médicos até apresentaram uma contraproposta pronta a assinar. headtopics.com

"Juntamente com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), apresentámos uma proposta com um articulado jurídico, prontinha para assinar, mas o que nos enviaram é só um princípio de acordo que não revê as situações necessárias para os médicos estarem no Serviço Nacional de Saúde (SNS), e a forma como querem implementar os nossos três pontos são perfeitamente inaceitáveis", acrescentou.

Pelo SIM, Jorge Roque da Cunha disse que o acordo"está nas mãos do Governo, que aceitou reduzir os horários". headtopics.com

A contraproposta, concluiu,"permite contratar mais médicos, reduzir a carga de trabalho e melhorar as condições, com mais quantidade e qualidade de serviços de saúde".

