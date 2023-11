Médicos disponíveis para acordo mas Governo tem de melhorar proposta

"Pela Federação Nacional dos Médicos, esse acordo só não acontece se o Governo não tiver vontade política para chegar a acordo", disse Joana Bordalo e Sá aos jornalistas, à entrada para a reunião que decorre esta tarde no Ministério da Saúde, em LisboaOs sindicatos médicos que estão neste domingo reunidos com o ministro da Saúde mostram-se disponíveis para chegar a acordo, mas consideram que o Governo tem...

"Juntamente com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), apresentámos uma proposta com um articulado jurídico, prontinha para assinar, mas o que nos enviaram é só um princípio de acordo que não revê as situações necessárias para os médicos estarem no Serviço Nacional de Saúde (SNS), e a forma como querem implementar os nossos três pontos são perfeitamente inaceitáveis", acrescentou.

Pelo SIM, Jorge Roque da Cunha disse que o acordo"está nas mãos do Governo, que aceitou reduzir os horários"."Mas as circunstâncias concretas, do nosso ponto de vista, não fazem sentido", adiantou. Certo é que, para o SIM,"falar da diminuição da capacidade do SNS, vindo de um governo de maioria absoluta que está há oito anos no poder, é responsabilidade do Governo". A contraproposta, concluiu,"permite contratar mais médicos, reduzir a carga de trabalho e melhorar as condições, com mais quantidade e qualidade de serviços de saúde". headtopics.com

Esta situação levou o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, a avisar que se os médicos não chegarem a acordo com o Governo, novembro poderá ser o pior mês em 44 anos de SNS.

