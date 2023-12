Medicamento Zolgensma administrado às gémeas luso-brasileiras com atrofia muscular espinhal

A presidente demissionária do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), Ana Paula Martins, revelou na Comissão Parlamentar de Saúde que o medicamento Zolgensma foi administrado às gémeas luso-brasileiras com atrofia muscular espinhal. A informação foi obtida através do relatório da auditoria interna feita pelo CHULN ao caso.





