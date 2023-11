Max Verstappen vence GP do México e bate recorde de triunfos na mesma época

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu hoje o Grande Prémio da Cidade do México, 19.ª corrida da temporada, e alcançou um novo recorde de triunfos numa mesma temporada, com 16

Verstappen, que largou da terceira posição da grelha, dominou desde o arranque, deixando na segunda posição o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), a 13,875 segundos, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) na terceira posição, a 23,124.

Com o título já garantido antecipadamente, Max Verstappen chegou aos 491 pontos, mais 251 do que o segundo classificado, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que hoje desistiu na primeira volta. headtopics.com

