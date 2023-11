Max Verstappen vence GP do México e bate recorde de triunfos na mesma época

Capotamento de jipe faz seis feridos em CoimbraJogador de hóquei no gelo morre atingido por lâmina de patim na gargantaRei emérito volta para os 18 anos da netaAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroFOTO: BERNADETT SZABO/Reuters

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo o Grande Prémio da Cidade do México, 19.ª corrida da temporada, e alcançou um novo recorde de triunfos numa mesma temporada, com 16. Verstappen, que largou da terceira posição da grelha, dominou desde o arranque, deixando na segunda posição o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), a 13,875 segundos, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) na terceira posição, a 23,124.

Com o título já garantido antecipadamente, Max Verstappen chegou aos 491 pontos, mais 251 do que o segundo classificado, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que este domingo desistiu na primeira volta. headtopics.com

