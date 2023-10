Maurício de Sousa: “Se sou uma 'rock star' da BD? Não tenho preocupação em colocar-me num pedestal. Sempre estive do meu tamanho”

É um dos maiores ícones da banda desenhada mundial, a par de Walt Disney, Hergé, Quino ou Hugo Pratt. Maurício de Sousa é o pai da Mônica, Magali, Cebolinha, Cascão e, desde os anos 60, que as personagens de “A Turma da Mônica” são referência de várias gerações e responsáveis pela alfabetização de milhões de pessoas no Brasil. Mas não só.

“A personagem Mônica foi inspirada numa das minhas filhas que realmente não tinha muita paciência, tinha o pavio curto. E tinha um coelho, com enchimento de palha, muito pesado, que lhe comprei numa feira. Ela brincava e brigava usando esse coelho também. Desenhei a Mônica e depois o público deu-lhe poder e popularidade por ser uma menina líder. Mas não fui eu que a inventei, não inventei nada”.

Importa dizer que Maurício é um dos escritores mais admirados do Brasil, que a sua “Maurício de Sousa Produções” vende cerca de 2 milhões de revistas por mês, e que estas suas personagens não envelheceram com o tempo, atualizaram-se, têm sido a companhia de várias gerações e ficaram maiores do que o Brasil. headtopics.com

Logo no arranque da segunda parte deste podcast, Maurício de Sousa responde emocionado ao testemunho deixado pela sua filha Magali, afirma que ela é a filha mais bem humorada dos seus 10 filhos, e recorda:

“Um Brasil fraturado? Não sou negativo. Temos que sair da fratura e ruptura social e consertar muita coisa no povo brasileiro. Soluções para o futuro? Sem querer brincar, mas se a gente distribuísse mais banda desenhada da Turma da Mônica para o público brasileiro estaríamos um pouco melhor, porque há ali muita educação e diversão.” headtopics.com

