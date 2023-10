Maurício de Sousa: “A Mônica foi inspirada numa das minhas filhas, depois o público deu-lhe poder e popularidade por ser uma menina líder”

É um dos maiores ícones da banda desenhada mundial, a par de Walt Disney, Hergé, Quino ou Hugo Pratt. Maurício de Sousa é o pai da Mônica, Magali, Cebolinha, Cascão e, desde os anos 60, que as personagens de “A Turma da Mônica” são referência de várias gerações e responsáveis pela alfabetização de milhões de pessoas no Brasil.

Filho de uma família de poetas e contadores de histórias, Maurício de Sousa foi aos 19 anos para São Paulo tentar a sua sorte como ilustrador na Folha da Manhã - atual “Folha de São Paulo” - mas recebeu um tremendo “não” de um famoso ilustrador da época. Como sabemos há “nãos” que são empurrões que nos dão mais força para chegarmos aonde sonhamos.

Como é o caso da exposição "Mônica 60 anos - sempre fui forte", que pode ser visitada até 29 de outubro na 34ª edição da Amadora BD, em Lisboa, este ano dedicada aos "Clássicos intemporais" e que celebra os 60 anos da mais importante personagem da história da BD brasileira, criada em 1963, tornada num ícone de coragem feminina. Não deixem de a visitar.

“A minha filha Magali nasceu assim como a personagem que desenhei com o nome dela. Lembro-me que quando Magali nasceu fiz um diarinho, e escrevi nele que quando ela era bebé já mamava demais. Ela era e é voraz no apetite. Não inventei nada para a banda desenhada, apenas observei.”

“Um Brasil fraturado? Não sou negativo. Temos que sair da fratura e ruptura social e consertar muita coisa no povo brasileiro. Soluções para o futuro? Sem querer brincar, mas se a gente distribuísse mais banda desenhada da Turma da Mônica para o público brasileiro estaríamos um pouco melhor, porque há ali muita educação e diversão.” headtopics.com

