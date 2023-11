Mau tempo regressa quinta-feira com ondas de sete metros e neve nos pontos altos

A meteorologista Maria João Fraga alerta mesmo que o aviso, para a agitação marítima, pode subir para vermelho.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso laranja entre as 03h00 e as 06h00 de quinta-feira por causa da agitação marítima.

Parte da muralha do Castelo da Feira ruiu por causa do mau tempoParte da muralha do Castelo de Santa Maria da Feira estava em obras, mas ruiu de madrugada por causa da chuva. Alerta foi dado pelo guarda do castelo. Mau tempo causou 144 ocorrências até às 11h.

