Mau tempo. Quatro distritos sob aviso amarelo por causa da chuva

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo para estes quatro distritos vai estar em vigor entre as 9h00 e as 15h00 desta segunda-feira. O IPMA colocou também os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a 4,5 metros.O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.Mau tempo para o fim de semana.

Piso aluiu na Avenida da Boavista no Porto devido ao mau tempoEntre as 20h00 de ontem e as 07h00, foram registadas 15 ocorrências relacionadas com o mau tempo só no concelho do Porto. Consulte Mais informação ⮕

Chuva coloca quatro distritos sob aviso amareloSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Quatro distritos do continente sob aviso amarelo por causa da chuvaAlerta vai estar em vigor entre as 12h00 e as 00h00 desta segunda-feira. Consulte Mais informação ⮕

Quatro distritos do continente sob aviso amarelo por causa da chuvaVários distritos do país estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à chuva e à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a 4,5 metros. Consulte Mais informação ⮕

Chuva deixa quatro distritos do continente sob aviso amareloNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Chuva deixa quatro distritos do continente sob aviso amareloEm causa, estão os distritos de Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga. &etilde; Consulte Mais informação ⮕