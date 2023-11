Mau tempo: Proteção Civil regista 246 ocorrências até às 16h00, Norte foi mais afetado

Área metropolitana do Porto particularmente atingida pela depressão Celine. Proteção Civil chamada para inundações, quedas de árvores, limpezas de vias, movimentos de massas e queda de estruturasA Proteção Civil registou, entre as 0h deste domingo e as 16h, um total de 246 ocorrências associadas ao mau tempo em Portugal continental, sobretudo na região Norte, em particular na Área Metropolitana do Porto.

Das 246 ocorrências registadas, a maioria é relativa a inundações, com 91 situações, seguindo-se quedas de árvores (57), limpeza das vias (54), movimentos de massa (27), e queda de estruturas (17), segundo dados da Proteção Civil.

Estas 246 ocorrências associadas ao mau tempo em Portugal continental mobilizaram 867 operacionais e 348 meios terrestres, informou fonte da Proteção Civil. No sábado, a Proteção Civil registou, das 0h até às 23h, um total de 303 ocorrências, sem registo de vítimas nem danos materiais avultados, associadas ao mau tempo em Portugal continental, tendo sido a região Norte a mais afetada. headtopics.com

Em declarações aos jornalistas, na sede da ANEPC, em Carnaxide, Oeiras, distrito de Lisboa, o comandante nacional, André Fernandes, revelou que a Proteção Civil decidiu elevar, até ao final de domingo, o estado de prontidão dos meios para o nível laranja em 16 sub-regiões da entidade, com especial incidência no Norte, no Centro e em Lisboa e Vale do Tejo do continente.

Para a tarde deste domingo, os avisos do IPMA para os distritos de Portugal continental são todos de nível amarelo devido à precipitação, tendo sido também emitidos avisos amarelos por causa da agitação marítima, mas que vigoraram até às 12:00. headtopics.com

