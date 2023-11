Mau tempo. Proteção Civil regista 246 ocorrências até às 16h00 sobretudo na região norte

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à agência Lusa que não há registo de vítimas, nem de danos materiais consideráveis, referindo que a generalidade dos distritos de Portugal continental se mantém sob aviso amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido à "precipitação, por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada".

De acordo com a ANEPC, o Norte foi a região mais afetada, com 126 ocorrências, sobretudo na Área Metropolitana do Porto, existindo também registo de situações na região Centro (56), em Lisboa e Vale do Tejo (44), no Alentejo (14), e no Algarve (6).

Antes deste balanço, a Proteção Civil indicou que, entre as 00:00 de hoje e as 11:00, foram registadas um total de 144 ocorrências associadas ao mau tempo em Portugal continental. Na sexta-feira, a Proteção Civil alertou para a possibilidade de inundações e cheias devido ao previsto agravamento da situação meteorológica no fim de semana, com especial incidência no Norte e Centro do continente. headtopics.com

Em causa está a depressão Celine, associada a uma superfície frontal fria, que afeta Portugal continental desde a tarde de sábado, com precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, principalmente no Minho e Douro Litoral, informou o IPMA.

Proteção Civil registou 98 ocorrências sobretudo nas regiões Norte e Centro devido ao mau tempoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Proteção Civil registou 98 ocorrências sobretudo nas regiões Norte e Centro devido ao mau tempoNão há registo de vítimas nem se danos materiais avultados. Estão em causa limpezas das vias (36 situações), quedas de árvores (29), e pequenas inundações (15 situações). Consulte Mais informação ⮕

Proteção Civil registou 303 ocorrências de mau tempo sobretudo no Norte'Não há registo de danos pessoais, nem materiais avultados', adiantou a mesma fonte. Consulte Mais informação ⮕

Proteção Civil registou hoje 144 ocorrências devido ao mau tempoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Mau tempo: Proteção Civil registou hoje 144 ocorrências entre as 00:00 e as 11:00Das 144 ocorrências registadas em Portugal continental, destacam-se inundações, quedas de árvores, limpeza das vias, movimentos de massa e queda de estrutura. Consulte Mais informação ⮕

Mau tempo. Proteção Civil regista 246 ocorrências até às 16h00Das 246 ocorr&234;ncias registadas, a maioria &233; relativa a inunda&231;&245;es, com 91 situa&231;&245;es, seguindo-se quedas de &225;rvores (57), limpeza das vias (54), movimentos de massa (27), e queda de estruturas (17), segundo dados da Prote&231;&227;o Civil. Consulte Mais informação ⮕