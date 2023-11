Mau tempo. Proteção Civil regista 246 ocorrências até às 16h00

UE pede envio sem obstáculos de ajuda humanitária para GazaDas 246 ocorrências registadas, a maioria é relativa a inundações, com 91 situações, seguindo-se quedas de árvores (57), limpeza das vias (54), movimentos de massa (27), e queda de estruturas (17), segundo dados da Proteção Civil.

Estas 246 ocorrências associadas ao mau tempo em Portugal continental mobilizaram 867 operacionais e 348 meios terrestres, informou fonte da Proteção Civil. No sábado, a Proteção Civil registou, das 00:00 até às 23:00, um total de 303 ocorrências, sem registo de vítimas nem danos materiais avultados, associadas ao mau tempo em Portugal continental, tendo sido a região Norte a mais afetada. headtopics.com

Em declarações aos jornalistas, na sede da ANEPC, em Carnaxide, Oeiras, distrito de Lisboa, o comandante nacional, André Fernandes, revelou que a Proteção Civil decidiu elevar, até ao final de domingo, o estado de prontidão dos meios para o nível laranja em 16 sub-regiões da entidade, com especial incidência no Norte, no Centro e em Lisboa e Vale do Tejo do continente.

