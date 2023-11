Mau tempo derruba parte da muralha do Castelo de Santa Maria da Feira

O presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, acredita que esta situação se possa dever a infiltrações de água da chuva.

O autarca adianta ainda que a torre de menagem não foi afetada e que os danos provocados foram consequência das fortes chuvas que assolaram a cidade. Os técnicos responsáveis pelo projeto de consolidação, da Faculdade de Engenharia do Porto, estiveram no local esta manhã.

No sábado, a Proteção Civil registou, das 00:00 até às 23:00, um total de 303 ocorrências, sem registo de vítimas nem danos materiais avultados, associadas ao mau tempo em Portugal continental, tendo sido a região Norte a mais afetada. headtopics.com

Até ao final de domingo, a Proteção Civil tem o estado de prontidão dos meios no nível laranja em 16 sub-regiões da entidade no continente, com especial incidência no Norte, no Centro e em Lisboa e Vale do Tejo.

Em causa está a depressão Celine, associada a uma superfície frontal fria, com precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, principalmente no Minho e Douro Litoral, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). headtopics.com

