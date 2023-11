Mau tempo dá desconto aos CTT nas metas do correio este ano

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.pedir à Anacom que autorize uma espécie de “desconto” nos indicadores de qualidade de serviço

que a empresa tem de cumprir em 2023, justificando com os “ventos muito fortes” que ocorreram em junho na Madeira e nos Açores e que levaram ao cancelamento de voos., dessa vez relativo às condições meteorológicas que ocorreram nas ilhas em três dias do mês de maio. Ambos são anteriores à

Segundo a decisão da Anacom, os CTT escreveram a 31 de agosto a solicitar "a dedução" de um conjunto de registos de envios no cálculo dos indicadores de qualidade de serviço deste ano. O pedido dos CTT foi motivado pelas "interrupções do tráfego aéreo nos aeroportos do Funchal, Ponta Delgada e Terceira

causadas por ventos muito fortes registados nos dias" 5 e 6 de junho deste ano na Madeira e 6 de junho nos Açores. Esses voos eram operados pela TAP, SATA e Cargueiro Mais Madeira. "Segundo os CTT, como resultado dessas perturbações, a capacidade de carga para a Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores" foi impactada, escreve a Anacom,

e "resultaram em atrasos no encaminhamento de envios postais" de e para a Madeira e Açores, e no fluxo interilhas. A empresa tem vindo a ficar muito aquém dessas metas sucessivamente nos últimos anos.

