Mau tempo: circulação interrompida na Avenida Gustavo Eiffel no Porto até domingo

A circulação automóvel e pedonal na Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, vai ser interrompida a partir das 23h por “precaução e para salvaguarda” de pessoas e bens, devido às previsões de agravamento das condições meteorológicas, foi esta sexta-feira anunciado.

“O trânsito será restabelecido logo que estejam reunidas condições de segurança, sendo efetuada uma reavaliação da situação durante o dia 29 de outubro, domingo”, acrescenta a autarquia. A Proteção Civil emitiu esta sexta-feira alertas para possibilidade de inundações e cheias devido ao previsto agravamento da situação meteorológica no fim de semana, com especial incidência no Norte e Centro do continente, avisando que será também enviada à população um SMS preventivo a alertar para o risco de inundações e cheias.

Os serviços apelam também ao respeito pelos perímetros de segurança já estabelecidos junto da orla costeira e acessos aos molhes e praias, nomeadamente na Avenida de D. Carlos I, Avenida do Brasil e Avenida de Montevideu. headtopics.com

A adoção de uma “condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias ou com a redução da visibilidade e ao não atravessamento de zonas inundadas”, é outro dos pedidos da Proteção Civil.

