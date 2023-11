Mau tempo causou mais de 40 ocorrências. Há sete distritos sob aviso vermelho

Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso laranja, entre as 15h desta quinta-feira até às 00h de sábado, também devido à previsão de agitação marítima forte, ainda de acordo com a nota do IPMA.Os distritos de Leiria, Guarda, Santarém, Viana do Castelo, Coimbra, Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo devido à chuva, por vezes forte, até às 9h desta quinta-feira.

Também previsto"um aumento da intensidade do vento, que soprará forte no litoral das regiões norte e centro, com rajadas até 90 quilómetros por hora (km/h), e nas terras altas, com rajadas até 110 km/h", podendo até superar aquele valor nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Por isso, o IPMA emitiu aviso amarelo de vento forte para os distritos de Viseu, Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.irá fazer-se sentir através do aumento da agitação marítima, que será de noroeste com quatro a cinco metros de altura significativa a partir desse período.

OBSERVADORPT: Mau tempo: Apenas um comerciante do Porto afetado por enxurradas de janeiro terá apoioApenas um comerciante lesado pelas inundações de janeiro, no Porto, vai receber ajuda para mitigar os prejuízos. A CCDR-N esclarece que das sete candidaturas, 'apenas uma foi considerada elegível'.

OBSERVADORPT: Porto vai fechar Avenida D. Carlos I a partir das 21 horas devido ao mau tempoA circulação automóvel e pedonal na avenida D. Carlos I, na zona da barra do Douro, irá ser interrompida devido ao agravamento das condições meteorológicas.

DNTWIT: Agitação marítima coloca cinco distritos sob aviso vermelho entre quinta e sexta-feiraPorto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga estarão sob aviso vermelho entre as 09:00 de quinta-feira e as 09:00 de sexta-feira.

